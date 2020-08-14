В России запретили продавать бытовую химию и мебель в жилых домах

Магазины бытовой химии, строительных материалов, мебели, автозапчастей отныне запрещено открывать в жилых домах и общественных зданиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ МЧС России, вносящий ряд изменений в свод правил о пожарной безопасности.

Согласно документу, в многоквартирных домах и общественных зданиях больше нельзя размещать «предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой».

Также запрет касается магазинов по продаже пороха, патронов и других веществ и материалов, способных взрываться или возгораться, — в том числе торговых точек, занимающихся продажей мебели, автозапчастей и автомобильных масел.

Из приказа МЧС следует, что мусоропроводы в жилых домах должны выделяться противопожарными перегородками. Новые правила установлены для проектирования котельных залов: теперь они должны иметь датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы или на пары горючих жидкостей.

Ранее стало известно, что в Госдуме осенью 2020-го планируется рассмотреть законопроект, предусматривающий введение штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме.

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