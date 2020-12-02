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Россиян предупредили о подорожании мебели

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Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Стоимость каркасной мебели для конечных потребителей в России в среднесрочной перспективе может вырасти на 15 процентов. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали участники мебельной отрасли.

Удорожание произойдет из-за возникшего в стране дефицита древесно-стружечных плит (ДСП) и плит из мелкодисперсной фракции (МДФ), предупредили они. Запасы ДСП оказались на минимальном уровне из-за карантинных ограничений: предприятия, выпускающие такие плиты, весной были вынуждены приостановить свою работу. Тем временем увеличивающийся спрос на ДСП привел к 40-процентному росту цен на такие плиты.

Сооснователь сети магазинов Hoff Михаил Кучмент заявил изданию, что с дефицитом ДСП сталкиваются практически все поставщики. Коммерческий директор Чаадаевского завода древесных плит Алексей Перепелкин рассказал, что одной из причин дефицита ДСП на российском рынке стал растущий экспорт со стороны международных игроков: они активно отправляют плиты со своих российских заводов на европейские фабрики. Кроме того, многие мебельщики также переориентировались на экспорт — это выгодно из-за дешевеющего рубля.

Ранее, в ноябре, в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности заявили, что маржинальность мебельной отрасли в 2020 году снизится до 1 процента, в лучшем случае — до 2 процентов. По мнению экспертов, выживут только крупные предприятия, в то время как малые и средние уйдут с рынка.

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