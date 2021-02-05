Умер лауреат премии «Оскар» Кристофер Пламмер

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался на 92 году жизни. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на менеджера артиста Лу Питта.

«Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию <...> Благодаря своему творчеству и человечности он тронул все наши сердца », — сказал Питт.

Кристофер Пламмер — лауреат премии «Оскар» 2012 года как лучший актер второго плана в фильме «Начинающие» Майка Миллса.

Актер также играл в таких фильмах, как «Звуки музыки», «Поющие в терновнике», «Красное и черное»с и «Ватерлоо».