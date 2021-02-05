Телеведущая показала располневшее тело и растрогала поклонников

Английская телеведущая показала свое располневшее на карантине тело и растрогала поклонников. На соответствующую публикацию и комментарии под ним обратили внимание журналисты Daily Mail.

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45-летняя Жасмин Харман (Jasmine Harman) сфотографировала себя в сером кроп-топе и джинсовых шортах до начала самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, и 18 месяцев спустя. На снимках видно, что женщина набрала лишний вес. По ее словам, пандемия оказалась для нее трудным испытанием.

«Я чувствую, что моя личность травмируется, я подвержена эмоциональному перееданию. Некоторые берутся за новые проекты и задачи, работают над собой, тренируются, осваивают новые навыки. А есть такие, как я. Раньше я придерживалась здорового образа жизни и занималась спортом, а теперь я могу съесть целую банку мороженого», — призналась героиня.

Подписчиков Харман тронула ее публикация, о чем они написали в комментариях под фото. «Какой искренний, честный и уязвимый пост. Нам нужно больше подобного в соцсетях! Спасибо. Ты потрясающая, Жасмин», «Обожаю эту публикацию, я определенно согласен, что самоизоляция коснулась каждого», «Ты такая же великолепная, оставайся сильной», — высказывались они.

В июле прошлого года 40-летняя супермодель Келли Брук располнела на карантине и показала фигуру на фото в бикини. 40-летняя знаменитость попозировала в саду в золотистом бикини и халате модного бренда F&F. Фанаты похвалили ее за бодипозитивное послание.