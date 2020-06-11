Тучная модель показала стройное тело на старом фото и вызвала сожаление фанатов

Звезда реалити-шоу и популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз показала старую фотографию в соцсетях и вызвала сожаление фанатов. На Instagram-публикацию обратили внимание в Mirror.

На кадре молодая Коллинз позирует в черном платье-комбинации на фоне бассейна, демонстрируя свое стройное тело. В описании к посту 39-летняя тучная модель сообщила, что на архивном снимке она запечатлена в 20-летнем возрасте. Кроме того, она поделилась своими переживаниями по поводу лишнего веса и постоянной критики окружающих, а также призналась, что всю жизнь страдает от нарушения пищевого поведения.

«Но я решила быть выше этого и продолжаю продвигать бодипозитив даже во время борьбы со своими личными проблемами. Секрет моего успеха — быть собой!» — заключила Коллинс.

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Подписчики высказали свое отношение к позиции автора поста в комментариях. «Я и сама страдаю от этого недуга и поэтому искренне сочувствую тебе, Джемма», «Не переживай, ты сейчас точно так же прекрасна, как и в 20 лет», «Ты не должна волноваться по поводу своей внешности. То, как ты помогаешь миллионам молодых девушек справиться с неуверенностью в себе, — бесценно», — высказались они.

Публикация модели собрала более 200 тысяч лайков.

В марте Джемма Коллинз также снялась обнаженной для социальной рекламы организации Peta. Кампания была направлена на закрытие океанариумов. Фотографы запечатлели тучную модель в ванне без одежды.

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