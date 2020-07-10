40-летняя супермодель располнела на карантине и показала фигуру на фото в бикини

Британская актриса и фотомодель Келли Брук призналась, что набрала вес во время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, и опубликовала фото в бикини. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

В серии из двух фотографий 40-летняя знаменитость позирует в саду в золотистом бикини и халате модного бренда F&F.

В описании к посту знаменитость похвалила кампанию за привлечение женщин с разными типами фигур на съемки рекламы своей продукции. «Наслаждаюсь своей посткарантинной полнотой. F&F всегда превозносили женщин всех размеров и комплекций, поэтому теперь, когда наступило лето, давайте проявим любовь к своему телу», — подписала пост Брук. Ее снимки набрали 65 тысяч лайков.

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Фанаты похвалили звезду за ее бодипозитивное послание. «Как же приятно видеть естественную женскую красоту, а не эти недостижимые отфотошопленные тела», «Келли, ты сложена идеально. Ты настоящий пример для многих женщин», «Твоя полнота — естественная и настоящая. Спасибо за вдохновение», — высказались они.

В июле певицу Мелиссу Вивиан Джефферсон, известную как Lizzo, пристыдили в сети за видео, на котором она запечатлена в купальнике. Она снялась в бассейне, намеренно демонстрируя жировые складки и целлюлит на камеру во время танца. «Ты перебарщиваешь, это уже выглядит отвратительно», — критиковали подписчики.

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