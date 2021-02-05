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В России за сутки умерли 527 пациентов с коронавирусом

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в России умерли 527 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 75 732 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 5 февраля.

Также за последние 24 часа выявили 16 688 случаев заражения вирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных за весь период пандемии достигло 3 934 606.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 23 582 инфицированных, что более чем на 6800 человек превышает количество заболевших за указанный период.

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