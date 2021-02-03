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В России за сутки умерли 526 пациентов с коронавирусом

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В России за сутки скончались 526 пациентов с COVID-19. Общее число погибших выросло до 74 684 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего смертей за день произошло в Москве — 65 умерших. Следом идут Санкт-Петербург (55), Подмосковье (37), Ростовская область (28), Красноярский край (25).

За прошедшие 24 часа в стране выявлено 16 474 новых случая инфицирования. За время пандемии суммарно зафиксировано 3 901 204 заражения в 85 регионах. Из них 3 365 367 человек уже поправились, в том числе 24 822 — за последние сутки.

Антирекорд по суточной смертности в 2021 году был зафиксирован 21 января, когда умерли 612 зараженных.

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