В России за сутки умер 521 пациент с коронавирусом

В России за прошедшие сутки скончался 521 пациент с COVID-19. Общее число умерших от коронавируса в стране составило 75 205 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего смертей за день произошло в Москве — скончались 67 пациентов. Далее идут Санкт-Петербург (53), Подмосковье (33), Ростовская область (28), Красноярский край (23).

За 24 часа в целом по России выявлено 16 714 новых случаев заражения. За время эпидемии в 85 регионах зафиксировано 3 917 918 инфицирований. Из них 3 389 913 человек уже поправились, в том числе 24 546 — за последние сутки.

Антирекорд по суточной смертности в 2021 году был зафиксирован 21 января, тогда скончались 612 инфицированных.