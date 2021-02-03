Россия
 
Последние новости
Лавров отправил Евросоюзу видео о насилии против митингующих на Западе
Врач назвала самые вредные для сердца продукты
Стало известно о привезенном Байденом в Белый дом неожиданном предмете
Названа защита Калининграда при «масштабных боевых действиях»
Назван самый популярный иностранный лидер на Украине
Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину
США решили изъять два миллиона баррелей иранской нефти
Самую высокооплачиваемую знаменитость обругали за вечеринку во время пандемии
Егор Крид возмутил поклонников неприличным жестом на съемках «Голос.Дети»
Пашаев рассказал о спрятанной у Ефремова сотне миллионов рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Академик объяснил рекордный рост смертности от коронавируса в мире

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Рекордный рост числа умерших от коронавируса, о котором объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), объясняется подъемом заболеваемости COVID-19 во время праздничных дней. Об этом заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в разговоре с изданием «Взгляд».

«Умирают те, кто заболел коронавирусом месяц назад, недели три, некоторые даже больше месяца назад. Тогда как раз был подъем заболеваемости. Смертность же наступает не во время подъема заболеваемости, а после, когда появились осложнения и так далее», — отметил Зверев. Рост заболеваемости в свою очередь произошел из-за рождественских гуляний, во время которых образовывались большие скопления людей, добавил академик.

По его словам, снижение числа заразившихся постепенно повлияет и на количество смертей. Однако «в среднем процент смертности останется прежним», предположил специалист.

О рекордном росте числа умерших от коронавируса ВОЗ объявила ранее 3 февраля. В организации сообщили, что за неделю в мире зарегистрировано 96 364 летальных исхода от COVID-19, что оказалось самым высоким показателем с начала пандемии. Вместе с тем там подчеркнули, что заболеваемость COVID-19 снижается третью неделю подряд: на прошлой неделе было выявлено около 3,7 миллиона новых случаев инфицирования, что на 13 процентов меньше, чем за предыдущие семь дней.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Академик РАН объяснил рост числа смертей от коронавируса в мире
В ВОЗ заявили о рекордном росте смертности от коронавируса
В Роспотребнадзоре дали прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом