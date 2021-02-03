В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом на лето

Заболеваемость COVID-19 в летний период сойдет к минимуму. Такой прогноз по ситуации с коронавирусом дала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает «Интерфакс».

Она отметила, что сейчас 19 субъектов страны находятся в стадии снижения заболеваемости, в том числе — Москва. Более чем в 60 регионах эпидемиологический процесс стабилизируется.

«В летний период эти инфекции не регистрируются, а максимальная заболеваемость отмечается зимой», — сказала Плоскирева, выразив надежду, что сезонность COVID-19 окажется типичной для всех ОРВИ.

При этом она отметила, что ситуация с коронавирусом во многом зависит от ответственности людей и вакцинации.

Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын предположил, что в конце 2021 года возможны только отдельные случаи заражения коронавирусом, но это будет уже не эпидемия. Он также подчеркнул, что эпидемия спадает по мере того, как уменьшается число потенциальных носителей болезни, поэтому важна вакцинация от коронавируса.