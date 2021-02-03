Россия
 
Последние новости
Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца трусливым шакалом
Вор покончил с собой после нападения на российского полицейского
Москвичка раскрыла способ получить компенсацию за неиспользованные поездки 
Организаторы «Евровидения» отказались от старого формата конкурса
Австрия призвала ЕС продолжить диалог с Россией вопреки ситуации с Навальным
Мужчина объявил награду в 380 тысяч рублей за украденные мягкие игрушки
Часть имущества российской актрисы отдадут за долги ее бывшего мужа
Обнаружено самое эффективное средство против ОРВИ
США обнародовали свои планы в отношении России
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом на лето

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заболеваемость COVID-19 в летний период сойдет к минимуму. Такой прогноз по ситуации с коронавирусом дала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает «Интерфакс».

Она отметила, что сейчас 19 субъектов страны находятся в стадии снижения заболеваемости, в том числе — Москва. Более чем в 60 регионах эпидемиологический процесс стабилизируется.

«В летний период эти инфекции не регистрируются, а максимальная заболеваемость отмечается зимой», — сказала Плоскирева, выразив надежду, что сезонность COVID-19 окажется типичной для всех ОРВИ.

При этом она отметила, что ситуация с коронавирусом во многом зависит от ответственности людей и вакцинации.

Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын предположил, что в конце 2021 года возможны только отдельные случаи заражения коронавирусом, но это будет уже не эпидемия. Он также подчеркнул, что эпидемия спадает по мере того, как уменьшается число потенциальных носителей болезни, поэтому важна вакцинация от коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре дали прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом
В центре Гамалеи спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в конце года
Мясников назвал срок начала новой волны коронавируса в России