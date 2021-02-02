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В центре Гамалеи спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в конце года

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В конце 2021 года возможны только отдельные случаи заражения коронавирусом, но это будет уже не эпидемия. Такой прогноз по ситуации с COVID-19 озвучил ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Отдельные случаи заболевания, думаю, будут, конечно, и в конце 2021 года, и в начале 2022, но именно отдельные случаи, а не факт эпидемии, если все будет нормально», — сказал он.

Также специалист отметил, что многие россияне перенесли коронавирусную инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Он подчеркнул, что эпидемия спадает как раз по мере того, как уменьшается число потенциальных носителей болезни, поэтому важна вакцинация от коронавируса.

Ранее в январе врач и телеведущий Александр Мясников назвал срок начала новой волны COVID-19 в России. По его мнению, ожидать всплеск заболеваемости можно к лету или осени этого года.

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