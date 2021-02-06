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Инфекционист предупредил о росте заболеваемости COVID-19 из-за морозов в Москве

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московские морозы могут загнать людей в торговые центры и кафе, что в свою очередь может стать причиной роста заболеваемости COVID-19. Об этом предупредил врач-инфекционист Николай Малышев, сообщает РИА Новости.

«Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться. Потому что идет от человека к человеку. В воздухе очень мало сохраняется. А в основном это контакты между людьми», — объяснил Малышев.

Он также отметил, что в морозные дни люди будут меньше гулять по улицам, что позволит проще держать дистанцию. Инфекционист также призвал не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Ранее Малышев отметил, что снять значительную часть ограничений из-за коронавируса можно будет к началу второго полугодия 2021 года или к началу лета. По его словам, к этому времени «мы наберем нужные нам 60-70 процентов вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела».

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