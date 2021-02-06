РПЦ призвала поставить русский мат вне закона

Социальные сети и интернет-сайты, которые пропускают русские матерные слова, должны быть заблокированы, причем автоматически. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом он прокомментировал инициативу казачьей кибердружины «МедиаЩит», созданной при Уральском государственном горном университете. Ее участники намерены читать социальные сети и писать доносы на пользователей, чьи комментарии им не понравятся. Проект пользуется поддержкой минобразования Свердловской области.

Представитель РПЦ одобрили идею, но заметил, что мат следует полностью поставить вне закона, необходимо окончательно искоренить матерную лексику. Митрополит объяснил, что нехорошие слова являются очень серьезной болезнью, которая поразила государственные органы, армию, а в отдельных случаях ее используют даже сотрудники органов правопорядка.

С 1 февраля в России вступил в силу закон, обязывающий соцсети, чья суточная посещаемость превышает 500 тысяч пользователей, находить и блокировать посты с незаконным контентом. Отдельно в документе говорится о запрете на материалы с нецензурной бранью.

Как показало исследование «Медиалогии», в первые двое суток после введения закона ненормативной лексики в социальных сетях стало значительно больше. Агентство «Социальные сети», проанализировавшее такие сообщения, указало, что использование мата стало эмоциональной реакцией на его запрет.