Навального сравнили с Пашиняном

Учредителя ФБК (фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального и премьер-министра Армении Никола Пашиняна объединяет практически все. Об этом в интервью Sputnik Армения заявил бывший президент республики Роберт Кочарян.

«Очень много общего: и отсутствие опыта, и нахрапистость, и, кстати, талант манипулировать людьми. Это на самом деле талант — люди, которые могут создавать хаос и чувствуют себя достаточно комфортно в этой ситуации», — сказал он.

По мнению Кочаряна, появление таких людей говорит об антисистемном тренде в политике.

«Все это идет вразрез с мышлением государственным и в целом с представлениями государствообразующего начала. В России это начало, кстати, гораздо сильнее», — добавил экс-президент.

Поводом для включения ФБК в список иностранных агентов в октябре 2019 года стали два перевода из Испании и один из США на сумму более 140 тысяч рублей. Оппозиционер с конца августа проходил курс лечения в Германии, где ему поставили диагноз отравления веществом из группы «Новичок». В момент возвращения в Россию 17 января Навального задержали в аэропорту Шереметьево.

Во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года Азербайджан вернул под свой контроль часть потерянных в начале 1990-х территорий. Армянская оппозиция обвиняет Пашиняна в предательстве и требует его отставки. Кроме того, политика уличили в связях с структурами американского финансиста Джорджа Сороса. Сам Пашинян утверждает, что чист перед народом.