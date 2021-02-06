Ученые обнаружили сперматозоиды-убийцы

Ученые из Института молекулярной генетики Макса Планка в Берлине обнаружили у мышей сперматозоиды-убийцы, которые выделяют отравляющие вещества, чтобы погубить другие сперматозоиды и первыми оплодотворить яйцеклетку. Об этом пишет Daily Star.

Специалисты обнаружили, что у некоторых сперматозоидов есть генетическая мутация — t-гаплотип, который позволяет им двигаться по прямой и быстрее, в то время, как в обычном состоянии сперматозоиды движутся медленнее и по кругу. Кроме того, сперматозоиды, несущие вариант t-гаплотипа, производят отравляющие молекулы, которые способны нарушать работу других сперматозоидов. По мнению исследователей, открытие позволит помочь в лечении мужского бесплодия.

Ранее российские ученые в результате эксперимента обнаружили, тяжелая форма COVID-19 может угрожать бесплодием у мужчин. У 32 добровольцев были выявлены антитела к коронавирусу, при этом у них в среднем в полтора-два раза снизились количество сперматозоидов и их активность. У трех участников исследования, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, сперматозоидов не оказалось вообще.