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Создано эффективное средство против тяжелых симптомов коронавируса

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Фото: University of Virginia

Ученые Университета Вирджинии создали новый экспериментальный коктейль из антител, который эффективен на 100 процентов в блокировании симптоматической инфекции COVID-19 у людей, подвергшихся воздействию коронавируса. У бессимптомных носителей вируса инфекция проходит за неделю. О новом средстве сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе клинических исследований ученые пытались выяснить, смогут ли антитела предотвратить заражение COVID-19 у людей, которые подверглись воздействию, но еще не заболели. В испытании приняли участие 400 человек, при этом из 186 добровольцев, получивших антитела, ни у кого не развился симптоматический COVID-19. В группе из 223 человек, получавших плацебо, симптомы развились у восьми человек.

Бессимптомные инфекции зафиксировали у 15 реципиентов антител и у 23 реципиентов плацебо. Общая частота инфекций, включая как симптоматические, так и бессимптомные инфекции, была примерно на 50 процентов ниже в группе, получавшей антитела. У заболевших пиковая вирусная нагрузка была в 100 раз выше, чем у тех, кто получал антитела. Сама болезнь длилась у них 3-4 недели в 40 процентах случаев, а в группе антител инфекция прекратилась через семь дней после заражения.

Коктейль не является вакциной, поэтому он не обеспечит долговременного иммунитета.

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