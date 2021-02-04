Иммунолог объяснил осложнения коронавируса на слух и зрение

Коронавирус поражает наиболее уязвимые органы, в том числе мозг. Поэтому осложнения после перенесенной болезни могут сказаться на слухе и зрении, объяснил в беседе с ТАСС врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах. Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит», — отметил специалист, добавив, что в данном случае тяжесть осложнений будет зависеть от организма конкретного пациента.

Врач напомнил, что медицине известны случаи, когда не только портится слух, но и появляются ложные звуки. Кроме того, после COVID-19 может нарушиться чувствительность тканей тела. Это проявляется в виде жжения, покалывания и «ползания мурашек». Не исключил Жемчугов и осложнений на глаза, вплоть до слепоты. В данном случае, считает эксперт, нужно учитывать прошлые травмы и болезни пациента.

Ранее британские медики зафиксировали корковую слепоту в качестве одного из осложнений при коронавирусе. Несмотря на то, что зрачки пациентки нормально реагировали на свет, она полностью потеряла зрение. В ходе лечения его удалось частично восстановить — женщина стала различать формы и цвета объектов. Однако нарушения так и остались серьезными.