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В Роспотребнадзоре оценили вероятность полной потери зрения после COVID-19

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Полная слепота после COVID-19 является единичным случаем, поэтому делать выводы о том, что это однозначно связано с коронавирусной инфекцией, на данный момент нельзя, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнила о клиническом случае развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19, который описали британские медики. По ее словам, возможно, у данного пациента был инсульт, который связан с гемодинамическими нарушениями.

Кроме того, этот клинический признак также может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая была у больного еще до развития COVID-19 и могла усугубиться, например, на фоне гипоксии, электролитных нарушений, интоксикации.

Ранее сообщалось, что британские медики зафиксировали корковую слепоту в качестве одного из осложнений при коронавирусе. Ученые выявили новое осложнение при COVID-19, которое проявляется в полной потере зрения. Специалисты Королевской больницы в Дерби (Великобритания) обнаружили осложнение при обследовании инфицированной коронавирусом 54-летней женщины,. Пациентка пожаловалась на лихорадку, сухой кашель и миалгию (боль в мышцах).

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