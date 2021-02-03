Девушка трижды победила рак и умерла от коронавируса

Школьница из американского города Канзас-Сити, штат Миссури, трижды победила рак и скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает сайт телеканала 10 WAVY.

В четыре года у Эспен Дик (Aspen Deke) диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Несмотря на то, что врачи давали неутешительный прогноз, девочка перенесла четыре года химиотерапии и пересадку костного мозга. За эти годы ее организму удалось справиться с тремя формами онкологического заболевания.

В ноябре у 17-летней Дик диагностировали коронавирус. Ее госпитализировали за две недели до Рождества. С тех пор она находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу, 30 января, девушка скончалась.

Родители пациентки утверждают, что коронавирус оказался гораздо хуже онкологического заболевания. «В случае с онкологией диагноз звучит страшно, но по крайней мере, ты знаешь, что он из себя представляет. В этом же случае ничего неизвестно», — сказал ее отец Эрик Дик (Eric Deke).

Друзья и родители девушки рассказали, что она любила печь пироги и кексы на праздники и заранее планировала покупку подарков для родителей, братьев и друзей.

Ранее сообщалось, что житель английского графства Суррей умер после того, как сбежал из коронавирусной больницы во время теста на COVID-19, чтобы не подхватить инфекцию и не заразить шестимесячную дочь. Ночью он начал успокаивать плачущего ребенка, а спустя какое-то время мужчину нашли мертвым в гостиной.