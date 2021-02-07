В Белоруссии задержанный администратор Telegram-каналов покаялся на камеру

В Белоруссии задержанный администратор нескольких Telegram-каналов покаялся на камеру за размещение «деструктивной» информации. Видео опубликовало в YouTube МВД республики.

На кадрах мужчина 1992 года рождения говорит, что был администратором каналов «Хата Белсата», «Денисовская 6», «Серый кот», где размещалась «деструктивная информация против власти». «Каюсь в своих действиях», — сказал он.

МВД заявило, что задержанным оказался неработающий житель Минска. Он оказывает содействие оперативникам в рамках проводимой проверки.

Ранее Следственный комитет (СК) Белоруссии направил запрос в Польшу на экстрадицию основателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича.

В Белоруссии шесть месяцев продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.