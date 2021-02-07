Посольство России отреагировало на слова премьера Литвы о «Спутнике V»

Посольство России в Литве на своей странице в Twitter отреагировало на слова премьер-министра Ингрид Шимоните о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Заявление Шимоните назвали предвзятым. По словам дипломатов, волна дезинформации сопровождает российскую вакцину на всех этапах создания. Однако показатели препарата, «признанные на международном уровне, говорят сами за себя».

«Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?» — отметило посольство.

Ранее Шимоните заявила, что президент России Владимир Путин предлагает вакцину миру «как гибридное оружие, чтобы распространить свое влияние».

В январе сообщалось, что у 79 врачей вильнюсской клиники «Сантара», привившихся вакциной BioNTech и Pfizer, выявили коронавирус. А в больнице города Мариямполе пациентке случайно вкололи пять доз вакцины.