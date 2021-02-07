Двух росгвардейцев заподозрили в убийстве бывшего главы села в Дагестане

Двое сотрудников Росгвардии задержаны в Дагестане по подозрению в расстреле бывшего главы села Новокули Абакара Капланова, сообщается на сайте Следственного комитета по республике.

Задержанные стали фигурантами дела об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 105 УК).

По данным СК, в субботу, 6 февраля, примерно в 20:00 по местному времени в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы двое росгвардейцев произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя. В результате множественных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. В сообщении указано, что преступление было совершено «из-за ранее возникших неприязненных отношений». Следователи работают над закреплением доказательной базы.

Ранее сообщалось, что к расстрелу причастны бойцы ОМОНа. В бывшего чиновника было выпущено 36 пуль — два полных магазина табельного пистолета Ярыгина. В МВД отмечали, что убийство было совершено земляками Капланова из-за земельного спора.