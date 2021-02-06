ФСБ раскрыла террористическую ячейку в Дагестане

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла террористическую ячейку в Дагестане. У злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ячейке состояло два человека, в настоящее время они задержаны. Злоумышленников поймали при изъятии тайника: в нем хранилось огнестрельное оружие, боеприпасы и СВУ (снайперская винтовка укороченная).

Ранее ФСБ ликвидировала канал вербовки россиян для запрещенной в стране террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Как считают в правоохранительных органах, задержанный организовывал переправки завербованных боевиков в Сирию. Он вербовал для террористов жителей Тюменской области, Татарстана и Дагестана.