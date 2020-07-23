ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Об этом в четверг, 23 июля,сообщает ТАСС.

Задержания прошли в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. По данным ФСБ, члены ячейки финансировали участников террористической структуры на территории Сирии, а также вербовали для них боевиков и переправляли их в зоны боевых действий.

У террористов изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы и поддельные документы.

Ранее сообщалось, что центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 5,5 года колонии общего режима 18-летнего жителя Башкирии Богдана Колодяжнова за участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Ученик 11-го класса вступил в группу, распространявшую идеи терроризма в одной из соцсетей. Следуя указанию руководства сообщества, он отправил скан паспорта и получил текст присяги террориста, который зачитал на видео. Ради шутки он отправил снятый ролик пяти одноклассникам, а через несколько дней вышел из группы, заблокировав ее участников.

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