Российский школьник присягнул террористам из-за одноклассников и получил срок

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 5,5 года колонии общего режима 18-летнего жителя Башкирии Богдана Колодяжнова за участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в среду, 22 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в 2019 году ученик 11-го класса школы вступил в группу, распространявшую идеи терроризма в одной из соцсетей. Следуя указанию руководства сообщества, он отправил скан паспорта и получил текст присяги террориста, который зачитал на видео. Позже ради шутки он отправил снятый ролик не только в группу, но и пяти одноклассникам. Через несколько дней Колодяжнов вышел из группы, заблокировав ее участников.

Один из одноклассников показал переписку и ролик инспектору по делам несовершеннолетних, который составил рапорт и направил его в ФСБ. В отношении школьника возбудили уголовное дело о попытке примкнуть к террористической организации. Скрины переписки из группы, отправленные одноклассникам, следствие признало вербовкой сторонников. Видео и текст присяги были признаны материалом экстремистской направленности.

Как только Богдан Колодяжнов окончил школу, дело передали в военный суд. Прокуратура требовала для обвиняемого девять лет лишения свободы. Во время следствия и в суде осужденный заявлял, что вступил в группу ради шутки, желая завоевать авторитет у одноклассников, которые считали его слабовольным, и сожалеет о своем поступке. Он заверил, что никогда не интересовался исламом и терроризмом. Защита будет обжаловать приговор.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru