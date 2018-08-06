Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте

Начальник Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшод Акрамов найден мертвым в своем кабинете. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики, передает «Интерфакс».

«Дилшод Акрамов примерно в 21:10 был обнаружен мертвым со следами убийства», — уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство с особой жестокостью».

В ноябре 2015 года СМИ сообщили о задержаниях в Узбекистане 200 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России). Спецоперация правоохранительных органов прошла в Ташкенте и четырех областях республики. По данным экспертов, на Ближнем Востоке на стороне джихадистов принимают участие от 500 до трех тысяч граждан Узбекистана. Многие из них были завербованы в ряды боевиков через социальные сети.

Помимо этого, в стране действует «Исламское движение Узбекистана» — запрещенная в России террористическая группировка, присягнувшая на верность ИГ. Действия спецслужб заставили экстремистов минимизировать активность, однако ликвидировать ее силовики пока не сумели.

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