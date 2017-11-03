Сестра рассказала о защитной бороде нью-йоркского террориста

Сестра 29-летнего уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, совершившего теракт в Нью-Йорке, не считает его исламским экстремистом. Об этом Умида рассказала узбекской службе «Радио Свобода», интервью публикует в пятницу, 3 ноября, телеканал «Настоящее время».

По словам женщины, ее брат не проявлял признаков религиозности, а бороду стал носить уже в США после женитьбы. «Я спросила его, зачем он отрастил бороду, и он ответил, что в целях безопасности и чтобы выглядеть старше. Потому что, по его словам, его однажды избили грабители на заправке, думая, что он молодой (...) К тому же он работал дальнобойщиком и находился в дороге по 10 дней, ему не всегда удобно было бриться», — пояснила Умида.

Она сообщила, что участвовать в лотерее на вид на жительство в США (грин-карта, green card) Саипову предложил друг, и молодой человек долго не верил, что выиграл. После переезда он постоянно говорил семье, о том, что намеревается вернуться на родину и сильно скучает по дому.

Сестра террориста также рассказала, что разговаривала с ним накануне совершения преступления. «У него было хорошее настроение, как обычно», — отметила она. Умида добавила, что после произошедшего допросили всех членов ее семьи, а мать попала в больницу. Она также считает, что брат не мог сделать все в одиночку, и «кто-то отравил его разум».

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2 ноября президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что выступает за смертную казнь террориста. Ранее он заявлял, что рассмотрит вариант отправки мужчины в тюрьму в Гуантанамо.

31 октября находившийся за рулем арендованного грузовика Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Затем он выбежал из салона со словами «Аллаху Акбар!» и начал стрелять по людям. В результате погибли восемь человек, еще 15 пострадали.

Свою причастность к произошедшему подтвердила террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).