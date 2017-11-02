США отказались приостанавливать программу визовой лотереи

Вашингтон не приостанавливает программу визовой лотереи и не вносит в нее никаких изменений. Об этом ТАСС сообщили в Госдепартаменте США.

«В настоящее время не производится никаких изменений в программе "Лотерейная программа визового разнообразия", которая установлена законом», — сообщили агентству.

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В среду президент США Дональд Трамп заявил о решимости отменить лотерею на вид на жительство в США (грин-карту, green card). «Я хочу систему, основанную на достоинствах. Мы активно выступаем за такую миграцию, больше никаких лотерей от демократов. Нам нужно стать ГОРАЗДО сильнее (и умнее)», — написал Трамп.

О том, что совершивший теракт в Нью-Йорке уроженец Узбекистана 29-летний Сайфулло Саипов выиграл грин-карту в лотерею и приехал в США, стало известно ранее 1 ноября.

Программу розыгрыша виз Diversity Immigrant Visa реализует Госдеп США. Ежегодно разыгрывается 55 тысяч виз для граждан стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты. Отмечается, что компьютер определяет победителей лотереи путем случайного выбора.