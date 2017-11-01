Трамп пригрозил отменить лотерею на грин-карты

Президент США Дональд Трамп укрепился в решимости отменить лотерею на вид на жительство в США (грин-карту, green card). Об этом в среду, 1 ноября, глава государства написал в Twitter.

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«Террорист приехал в нашу страну с помощью системы "Лотерейная программа визового разнообразия", творение Чака Шумера. Я хочу систему, основанную на достоинствах. Мы активно выступаем за такую миграцию, больше никаких лотерей от демократов. Нам нужно стать ГОРАЗДО сильнее (и умнее)», — поведал Трамп.

О том, что совершивший теракт в Нью-Йорке уроженец Узбекистана 29-летний Сайфулло Саипов выиграл грин-карту в лотерею и приехал в США, стало известно ранее 1 ноября.

Программу розыгрыша виз Diversity Immigrant Visa реализует Госдеп США. Ежегодно разыгрывается 55 тысяч виз для граждан стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты. Отмечается, что компьютер определяет победителей лотереи путем случайного выбора.

31 октября находившийся за рулем арендованного грузовика Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. В результате погибли 8 человек, еще 15 пострадали.