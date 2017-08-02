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В США предложили отказаться от визовой лотереи

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Иммиграционный законопроект RAISE, предложенный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает отказ от визовой лотереи. Об этом сообщается в среду, 2 августа, на официальной странице сенатора-республиканца Тома Коттона (Tom Cotton), одного из авторов документа.

В заявлении отмечается, что существующая система устарела. «Лотерея — мишень для мошенников, она не соответствует экономическим и гуманитарным интересам», — пояснил парламентарий. Он добавил, что США стремятся открыть двери талантливым людям со всего мира, которые хотят законно работать в стране, а для этого необходимо изменить правила въезда.

Законопроект также предусматривает ввод системы баллов для иммигрантов: приоритетом будут пользоваться приезжие, потенциально способные профессионально преуспеть и улучшить американскую экономику. Кроме того, документ определяет лимит беженцев, которые могут постоянно проживать в США — до 50 тысяч в год.

«На протяжении десятилетий наша миграционная система была полностью оторвана от потребностей экономики, что отразилось на зарплатах работающего населения. В нашем законе все будет правильно», — подчеркнул Коттон.

Визовая лотерея, программа Diversity Visa, проводится с 1990 года. Она отбирает каждый год 55 тысяч человек. Для получения документа нужны определенный уровень образования и знание английского языка.

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