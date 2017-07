«Мы участвовали в лотерее семь раз»

Хотите жить в другой стране, но не знаете, как это сделать? Возможно, стоит, как в бородатом анекдоте, купить лотерейный билетик. В рамках цикла материалов о согражданах, перебравшихся жить за границу, «Лента.ру» публикует рассказ юной Марии Поповой, семья которой переехала из Екатеринбурга в США и обосновалась в штате Нью-Джерси. Хотите верьте, хотите нет — все произошло благодаря чистому везению и настойчивости.

Я родилась в Екатеринбурге. Сейчас мне 19 лет, у меня законченное среднее образование. Моя семья переехала в Штаты в апреле 2016-го — получается, что мы тут чуть больше года.

К реализации затеи с переездом мои родители шли целенаправленно, но мы с братом об этом даже не догадывалась. Каждый раз, когда нам приходилось фотографироваться, собирать всевозможные документы, заполнять различные анкеты, папа говорил, что это требуют с него на работе. На самом деле они с мамой принимали участие в диверсификационной лотерее Green Card — это американская государственная программа розыгрыша виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя США. Участвовали они в этом где-то семь раз и в конце концов вытащили наш счастливый билет. В декабре 2015-го нас пригласили на интервью в Москву, в мае того же года мы узнали о выигрыше, в апреле 2016-го переехали.

Освоение территорий

Сначала мы поселились в столице Нью-Джерси – Трентоне, это недалеко от Нью-Йорка. С набережной открывался красивый вид на Манхэттен. Мы прожили там около четырех месяцев. Это туристический район, поэтому в нем довольно шумно. Спустя некоторое время мы переехали в Маналапан Тауншип, это более спокойное место, которое тоже находится в Нью-Джерси, здесь невероятно чисто и красиво.

За любую работу берись с охотой

Мне удалось найти работу, несмотря на отсутствие какого-либо опыта. Сейчас работаю в Нью-Йорке на Восьмой авеню в несетевом кафе Gourmet New York. Стою за кассой, делаю чай и кофе, приношу и уношу еду, когда нет людей — пополняю холодильники и навожу порядок. На предыдущей работе, в сувенирном магазине I love NY, мне было тяжело: тогда прошло еще слишком мало времени после переезда, английский не особо понимала. Но на нынешней работе я заметно подтянула язык и даже могу вести диалог на испанском. Заработная плата минимальная — 12 долларов в час, зато выдают ее каждую неделю и при подсчете сразу вычитают налоги.

Американцы как они есть

Люди здесь очень добрые и вежливые. Каждая машина уступит дорогу пешеходу, а если вдруг случайно столкнешься с человеком на ходу, он улыбнется и извинится.

Американцы очень шумные и эмоциональные, им нравится слушать музыку на большой громкости, но здесь это никому не мешает, даже наоборот — поднимает настроение.

На улицах города видела большое количество людей в пижамах и тапочках, можно выйти хоть в нижнем белье — не поймаешь на себе ни одного косого взгляда, здесь людям это совершенно безразлично. Человек стоит в наушниках в метро и вдруг резко начинает танцевать. Этому никто не придает значения, а зачем? Главное — человек счастлив.

Американцы хорошо относятся к русским (да и вообще ко всем). По-моему, им не важна национальная принадлежность. Был один забавный случай в магазине. Ко мне подошла женщина и спросила: «Are уou Russian?» («Ты русская?»), я ответила ей утвердительно, на что она рассмеялась и сказала «If you are Russian it means that you love Trump» («Если ты русская, значит любишь Трампа») или что-то вроде того. Еще им очень нравится наш русский акцент.

Наукой люди кормятся

Нью-Джерси входит в пятерку «самых образованных» штатов страны, в 2016 году штат занял второе место в США по качеству школьного образования после Массачусетса.

Дошкольное обучение в Нью-Джерси начинается с трех лет. Эта ступень не обязательна, тем не менее около 60 процентов детей в возрасте от трех до пяти лет посещают дошкольные образовательные учреждения. В респектабельных районах образование платное, стоимость варьируется от 5 000 до 25 000 долларов в год, но чаще всего это 10 000 долларов в год.

Школы здесь делятся на три вида: государственные, частные, чартерные. Государственные школы финансируются и контролируются тремя уровнями власти: федеральными, властями штата и местными. Частные школы в Америке — это прямой путь в университет. По статистике, 90 процентов выпускников частных школ поступают в самые престижные вузы страны. Стоимость обучения в таких школах — от 6 000 до 40 000 долларов в год. Чартерные школы получают финансирование из федерального бюджета, но работают по собственной программе.

В штате Нью-Джерси 74 вуза: государственные и частные университеты, институты и колледжи. Самый известный — Принстонский университет, который входит в «Лигу плюща» (объединение наиболее престижных вузов в стране). Высшие учебные заведения — преимущественно частные, поэтому в их интересы входит привлечение студентов и аспирантов со всего мира.

Проза жизни

Цены здесь полностью соответствуют зарплате, то есть нет такого, что у тебя зарплата 1000 долларов, а 950 при этом нужно отдать за квартиру.

Что касается цен на продукты: стоимость круп — от 50 центов до 2 долларов за пачку, мясо и птицу можно приобрести от одного до пяти долларов за кило, овощи и фрукты — в пределах четырех. Поужинать в кафе вдвоем обойдется где-то в 70 долларов.

Насчет бытовой техники и электроники: не думайте, что в стране, где производят продукцию Apple и прочие брендовые товары, цены отличаются в лучшую сторону, — это не так.

Цены на бензин тоже варьируются — примерно три-четыре доллара за галлон (3,8 литра).

Уютный дом с гаражом, состоящий из одной спальни и одной ванной комнаты, в Нью-Джерси можно приобрести примерно за 200 тысяч долларов. А дом с двумя спальнями, двумя ванными и гаражом можно приобрести примерно за 360 тысяч. Цена за аренду двухэтажного дома — примерно две тысячи в месяц.

Что касается уровня жизни, пока мы живем на минимальную зарплату. Работаем я, мама и папа. Но при этом мы живем на порядок лучше, чем жили в России со средним достатком. У нас появилась возможность не ограничивать себя в продуктах, как мы делали это на родине.

Налог на доход зависит от размера заработка и колеблется от 10 до 39,6 процента; мы платим 12,3.

В долгах как в шелках

Америка живет в кредит, это известно всем. Здесь многие стараются «прокачать» кредитную историю. Это заключается в том, что люди берут кредиты даже на мелкие бытовые нужды. Интересным является то, что только «прокачав» свои историю потребления до максимального уровня, американцы могут приобрести жилье по минимальной кредитной ставке. Но в этой ситуации, как и в любой другой, есть обратная сторона: довольно часто бывает, что человек набирает кучу кредитов и перестает контролировать свои расходы, уходя в большой минус.

Обращаться к врачу до того, как заболеешь

Медицина в Америке очень дорогая, поэтому, как мне кажется, не стоит пренебрегать страховкой. Да и пренебречь не получится, она обязательна для всех легальных резидентов страны.

Если вы только приехали в Америку и у вас пока нет стабильного дохода, достаточно заплатить около 95 долларов в год и вести здоровый образ жизни. Если доход есть, и он достаточный, а работодатель не предоставляет страховку, то имеет смысл ее купить, иначе будет ощутимый штраф.

Борьба с языковым барьером

Говорить на иностранном языке мне довольно сложно. Почти каждого, с кем я вступала в диалог, я поначалу просила говорить помедленнее, так как мне требовалось некоторое время на обдумывание и построение предложений. Несмотря на это я не стеснялась и не расстраивалась, а наоборот — старалась чаще разговаривать с американцами. Результат не заставил себя долго ждать: в последнее время замечаю явные изменения в лучшую сторону в своей речи. Правильно говорят, что для того, чтобы выучить иностранный язык, нужно погрузиться в атмосферу, где на нем разговаривают. Опять же, это не говорит о том, что он сам как-нибудь выучится, просто разговаривающие на этом языке окружающие являются сильнейшей мотивацией для изучения языка.

Хочешь быть на высоте — выбирай путь в гору

Американцы относятся ко всему намного проще. Люди в пижамах, танцующие в метро, громко включенная музыка, переезды, смена работы — все как-то легко, чего не скажешь о России.

Американцы не задержатся надолго там, где им не нравится, и не будут делать то, к чему у них не лежит душа. Они всегда стремятся удовлетворить все свои интересы и потребности с максимальной выгодой для себя.

Россия vs Америка

Все наши родственники и друзья хорошо отнеслись к нашему переезду, были за нас очень рады.

В России я бываю относительно часто. Желание съездить туда есть, это да; я скучаю по своему молодому человеку и друзьям. Но переезжать обратно не хочу, в Америке мне нравится больше.