Депутат Рады Дмитрук посоветовал украинцам выбирать между жизнью и смертью

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале заявил, что украинский президент Владимир Зеленский тянет Украину на дно.

«Настоящая цель украинского народа — свергнуть режим Зеленского. Режим, который привел страну к катастрофе», — отметил депутат.

Парламентарий также отметил, что большинство украинцев хотят мира и возвращения страны из ямы хаоса. «Время выбирать. Между смертью во главе с Зеленским и жизнью без него!» — призвал он.

Ранее Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти с поста президента страны. Он объяснил, что Зеленский в своих видеообращениях дает украинцам обещания, которые не выполнил и никогда не сможет выполнить.