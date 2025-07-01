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02:24, 1 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады посоветовал украинцам выбирать между жизнью и смертью

Депутат Рады Дмитрук посоветовал украинцам выбирать между жизнью и смертью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале заявил, что украинский президент Владимир Зеленский тянет Украину на дно.

«Настоящая цель украинского народа — свергнуть режим Зеленского. Режим, который привел страну к катастрофе», — отметил депутат.

Парламентарий также отметил, что большинство украинцев хотят мира и возвращения страны из ямы хаоса. «Время выбирать. Между смертью во главе с Зеленским и жизнью без него!» — призвал он.

Ранее Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти с поста президента страны. Он объяснил, что Зеленский в своих видеообращениях дает украинцам обещания, которые не выполнил и никогда не сможет выполнить.

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