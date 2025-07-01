Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:00, 1 июля 2025Мир

Глава Минздрава США назвал американцев самым больным населением в мире

Кеннеди-младший назван население США самым больным в мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Joyce N. Boghosian / Globallookpress.com

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал американцев самым больным населением в мире.

Глава Минздрава обвинил в сложившейся ситуации систему здравоохранения, которая пытается нажиться на нездоровье граждан. По его словам, страховые компании, врачи, больницы, фармацевтические фирмы зарабатывают на том, что люди болеют.

«Каждый уровень этой системы подкреплен финансово. <...> И теперь мы самая больная нация в мире», — подчеркнул Кеннеди. Он добавил, что медики вынуждены встраиваться в эту систему, чтобы обеспечить свое существование, в том числе отдать кредиты, взятые на обучение.

В марте Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться на фоне анонсированных американской администрацией массовых сокращений. Всего в ведомстве работают более 80 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рост тарифов ЖКХ, социальные вклады и усложнение возможности взять ипотеку. Что изменится в России с 1 июля

    В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА

    Депутат Рады посоветовал украинцам выбирать между жизнью и смертью

    Французский генерал призвал не допустить стратегической победы России на Украине

    В Германии заявили о подготовке Европы к войне с Россией

    Депутат предложила сократить срок между заявлением и регистрацией брака

    Учительница занялась сексом с 15-летним школьником в своей машине

    Глава Минздрава США назвал американцев самым больным населением в мире

    Названа главная цель российской дальнобойной артиллерии на Украине

    Россиянам пообещали всплески жаркой погоды на европейской части РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости