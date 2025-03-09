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07:32, 9 марта 2025Мир

Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться

CBS: Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться на фоне анонсированных американской администрацией массовых сокращений. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на свои источники.

«В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов», — говорится в репортаже.

Предложение об увольнении действует до 14 марта. Всего в ведомстве работают более 80 тысяч человек.

Ранее стало известно, что более 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия.

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