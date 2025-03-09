Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться на фоне анонсированных американской администрацией массовых сокращений. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на свои источники.
«В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов», — говорится в репортаже.
Предложение об увольнении действует до 14 марта. Всего в ведомстве работают более 80 тысяч человек.
Ранее стало известно, что более 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия.