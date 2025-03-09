CBS: Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться

Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться на фоне анонсированных американской администрацией массовых сокращений. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на свои источники.

«В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов», — говорится в репортаже.

Предложение об увольнении действует до 14 марта. Всего в ведомстве работают более 80 тысяч человек.

Ранее стало известно, что более 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия.

