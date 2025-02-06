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06:17, 6 февраля 2025Мир

Более 40 тысяч госслужащих США согласились уволиться по собственному желанию

CNN: 40 тысяч госслужащих США согласились уволиться по собственному желанию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Donovan Reeves / Reuters

Более 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что такое предложение получили приблизительно два миллиона госслужащих. В руководстве министерства образования заявили, что соглашение может быть расторгнуто властями США в одностороннем порядке, сообщает телеканал NBC. В тексте соглашения будет указано, что сотрудники отказываются от всех юридических претензий.

23 января стало известно, что президент США Дональд Трамп может уволить до 50 тысяч американских госслужащих. По его словам, система стала представлять собой раздутый бюрократический аппарат, который является наследием бывшего американского лидера Джо Байдена.

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