Более 40 тысяч госслужащих США согласились уволиться по собственному желанию

CNN: 40 тысяч госслужащих США согласились уволиться по собственному желанию

Более 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что такое предложение получили приблизительно два миллиона госслужащих. В руководстве министерства образования заявили, что соглашение может быть расторгнуто властями США в одностороннем порядке, сообщает телеканал NBC. В тексте соглашения будет указано, что сотрудники отказываются от всех юридических претензий.

23 января стало известно, что президент США Дональд Трамп может уволить до 50 тысяч американских госслужащих. По его словам, система стала представлять собой раздутый бюрократический аппарат, который является наследием бывшего американского лидера Джо Байдена.