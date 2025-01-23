Раскрыты планы Трампа уволить до 50 тысяч американских госслужащих

NYT: Трамп может уволить до 50 тысяч американских госслужащих

Президент США Дональд Трамп может уволить до 50 тысяч американских госслужащих. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как выразился Трамп, раздутый бюрократический аппарат является наследием его предшественника на посту президента — демократа Джо Байдена. Он назвал данную проблему «раком, вызванным администрацией Байдена».

По словам доцента Университета Вирджинии, специалиста по государственному устройству Рэйчел Поттер, Трамп может организовать «масштабную перестройку», уволив до 50 тысяч человек.

Ранее стало известно, что администрация Трампа сократила более 15 опытных сотрудников Министерства юстиции США.