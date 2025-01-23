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18:06, 23 января 2025Мир

Раскрыты планы Трампа уволить до 50 тысяч американских госслужащих

NYT: Трамп может уволить до 50 тысяч американских госслужащих
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп может уволить до 50 тысяч американских госслужащих. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как выразился Трамп, раздутый бюрократический аппарат является наследием его предшественника на посту президента — демократа Джо Байдена. Он назвал данную проблему «раком, вызванным администрацией Байдена».

По словам доцента Университета Вирджинии, специалиста по государственному устройству Рэйчел Поттер, Трамп может организовать «масштабную перестройку», уволив до 50 тысяч человек.

Ранее стало известно, что администрация Трампа сократила более 15 опытных сотрудников Министерства юстиции США.

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