Трамп уволил опытных сотрудников Минюста США

WP: Администрация Трампа уволила более 15 опытных сотрудников Минюста США

Администрация американского лидера Дональда Трампа перевела или уволила с должностей более 15 опытных сотрудников Министерства юстиции США. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа перевела или уволила опытных и высокопоставленных сотрудников Минюста, включая специалистов из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований (...). Кадровые перестановки коснулись как минимум 15 сотрудников (...). Это может означать намерение новых властей США провести структурные изменения в ведомстве, а также уделить большее внимание вопросам иммиграционной политики», — передает издание.

Также по словам источников, «чтобы избежать юридических проблем», многие из чиновников были переведены на другие должности в министерстве, где они будут «иметь меньше влияния на принятие важных решений». Отмечается, что «им придется решить, оставаться ли на новых должностях или покинуть ведомство».

Ранее Трамп заявил, что более 1000 сотрудников американской администрации, назначенных бывшим президентом США Джо Байденом, будут вскоре уволены. По его словам, сокращения коснутся тех, кто не соответствуют его концепции «Сделаем Америку снова великой».