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09:25, 21 января 2025Мир

Трамп уволит более тысячи назначенцев Байдена из администрации

Трамп: Более тысячи назначенцев Байдена будут уволены из администрации США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Более 1000 сотрудников американской администрации, назначенных бывшим президентом США Джо Байденом, будут вскоре уволены. Об этом сообщил новый американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мой президентский отдел кадров активно занимается выявлением и увольнением более 1000 президентских назначенцев из предыдущей администрации», — заявил Трамп.

По словам президента, уволены будут те сотрудники, которые не соответствуют его концепции «Сделаем Америку снова великой».

Ранее Трамп заявил, что союзники США по НАТО должны понести больше бремени по Украине и сравнять свой объем помощи с таковым от Вашингтона.

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