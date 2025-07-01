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02:17, 1 июля 2025Россия

Депутат предложила сократить срок между заявлением и регистрацией брака

Авксентьева предложила сократить срок между заявлением и регистрацией брака
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила сократить минимальный срок между подачей заявления и регистрацией брака до десяти дней, сообщает РИА Новости. С этим предложением она обратилась к министру юстиции Константину Чуйченко.

Сейчас минимальный срок составляет 30 дней. По словам парламентария, такое длительное ожидание создает избыточную бюрократическую нагрузку, а также не всегда является удобным для граждан.

Авксентьева привела в пример Казахстан, где срок ожидания сократили с одного месяца до 15 дней.

Ранее на Камчатке объявили день без разводов. Заявления на регистрацию расторжения брака в регионе отказались принимать 8 июля. Вероятно, это связано с днем святых Петра и Февронии. В этот день в России отмечают день семьи, любви и верности.

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