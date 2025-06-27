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20:42, 27 июня 2025Россия

В российском регионе объявили «день без разводов»

На Камчатке объявили день без разводов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: StockLab / Shutterstock / Fotodom

На Камчатке объявили день без разводов. Об этом сообщает ТАСС.

Заявления на регистрацию расторжения брака в регионе не будут принимать 8 июля, рассказали в Агентстве записей актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края.

Вероятно, это связано с днем святых Петра и Февронии, который приходится на 8 июля. В этот день в России отмечают день семьи, любви и верности.

Ранее в Санкт-Петербурге запретили склонять женщин к абортам. За склонение к искусственному прерыванию беременности россиянок в городе будут штрафовать на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей — граждан, от 10 до 20 тысяч рублей — должностных лиц, от 13 до 50 тысяч рублей — юридических лиц.

Вот это да!
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