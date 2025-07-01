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02:19, 1 июля 2025Мир

Французский генерал призвал не допустить стратегической победы России на Украине

Le Figaro: Французский генерал Буркхар призвал изменить ход конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Во время недавних слушаний в Национальной ассамблее Франции генерал Тьерри Буркхар, начальник штаба французских вооруженных сил, призвал изменить ход конфликта на Украине и не допустить стратегической победы России. Его слова приводит газета Le Figaro.

Он отметил, что, несмотря на непростую ситуацию на линии соприкосновения, российские войска могут «продержаться на пять минут дольше нас».

«Мы должны преуспеть в том, чтобы не допустить превращения стратегического поражения в победу [для России] с теми последствиями, которые мы себе представляем », — заявил генерал.

Читатели издания отрицательно отреагировали на подобные высказывания, указав, что Францию пытаются втянуть в конфликт, который ее не касается.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Франции пора перестать бряцать оружием и разжигать в Европе предвоенные настроения. По словам дипломата, Франция уже плотно закрепилась в роли главного милитариста Европы, что также подтверждают заявления президента республики Эммануэля Макрона.

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