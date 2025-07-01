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02:17, 1 июля 2025Мир

В Германии заявили о подготовке Европы к войне с Россией

Berliner Zeitung: Европу готовят к войне с Россией по методичкам 20 века
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Политическая агитация Запада против России практически полностью повторяет пропагандистские кампании 20 века, заявил политолог Йонас Тегель в статье для Berliner Zeitung.

По его словам, сегодня политики в Германии и в других европейских странах должны убедить население в необходимости подготовки к войне с Россией. Он считает, что европейские лидеры начали действовать по методичкам 20 века. Автор провел параллели между ситуацией в Европе сейчас и пропагандистской кампанией Эдварда Бернейса против Гватемалы, которая осуществлялась по заказу США.

Он отметил, что стратегия Бернейса заключалась в том, чтобы публиковать в американских СМИ статьи по поводу коммунистического диктатора Хакобо Арбенса, который якобы жестоко угнетал население. «Сейчас создается идентичное освещение в крупных СМИ», — подчеркнул Тегель.

Ранее стало известно, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией.

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