Одна европейская страна начала готовиться к войне с Россией

Telegraph: Британия готовит новый план действий на случай войны с Россией

Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Утверждается, что в новом плане будет составлена последовательность действий в первые дни войны. В секретном документе будет определена реакция правительства на объявление войны, а также затронуты вопросы бункеров для королевской семьи и кабинета министров, общественного вещания и накопления ресурсов.

По данным издания, в плане будут содержаться несколько сценариев войны — обычной, ядерной и кибернетической. Газета подчеркивает, что именно исходящая от Кремля угроза стала причиной подготовки этого документа.

Прежде аналитик Алекс Крайнер оценил шансы Европы в войне с Россией. «Европа способна перевооружиться, но и в этом случае даже чудо не поможет победить. Они десятилетиями зависели от США. У Европы нет армии», — сказал он.