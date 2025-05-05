Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:55, 5 мая 2025Мир

Одна европейская страна начала готовиться к войне с Россией

Telegraph: Британия готовит новый план действий на случай войны с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Утверждается, что в новом плане будет составлена последовательность действий в первые дни войны. В секретном документе будет определена реакция правительства на объявление войны, а также затронуты вопросы бункеров для королевской семьи и кабинета министров, общественного вещания и накопления ресурсов.

По данным издания, в плане будут содержаться несколько сценариев войны — обычной, ядерной и кибернетической. Газета подчеркивает, что именно исходящая от Кремля угроза стала причиной подготовки этого документа.

Прежде аналитик Алекс Крайнер оценил шансы Европы в войне с Россией. «Европа способна перевооружиться, но и в этом случае даже чудо не поможет победить. Они десятилетиями зависели от США. У Европы нет армии», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина эвакуирует мирных жителей у курской границы и готовится к тяжелым боям. Что станет целью нового наступления ВСУ?

    46-летняя Николь Шерзингер показала новые фото в бикини

    В России раскритиковали реакцию Трампа на предложение Путина

    Глава Глушково извинился за пост о принудительной эвакуации

    Желающим посетить Киев 9 мая словакам напомнили о бандеровцах

    Шойгу заявил о запуске НАТО программы по приготовлению к конфликту с Россией

    Шойгу высказался о роли СССР в победе над фашизмом

    Принц Гарри дал новое скандальное интервью. Он предрек смерть короля, намекнул на расправу с Дианой и заявил о покушении на себя

    В Москве арестовали историка Гнилорыбова

    Ученые предупредили о приближающемся извержении вулкана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости