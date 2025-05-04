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07:51, 4 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе оценили шансы Европы в войне с Россией

Аналитик Крайнер: Перевооружение не поможет Европе в войне с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Перевооружение не поможет Европе, в войне с Россией у нее нет шансов. Об этом заявил аналитик Алекс Крайнер на своем YouTube-канале.

«Европа способна перевооружиться, но и в этом случае даже чудо не поможет победить в столкновении с Россией. Они десятилетиями зависели от США и американского вооружения и логистики, даже в самых простых вещах. У Европы нет армии, способной вести полноценные боевые действия», — оценил шансы Крайнер.

По его словам, Европе придется самостоятельно с нуля разрабатывать критически важные системы. Кроме того, в России производство вооружения в 16 раз дешевле, подчеркнул аналитик.

Ранее аналитик из Британии Александр Меркурис заявил, что Европейский союз (ЕС) планировал и использует конфликт с Россией для ускорения процесса интеграции и продвижения интересов объединения.

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