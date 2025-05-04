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07:10, 4 мая 2025Интернет и СМИ

В Британии раскрыли интерес Европы от конфликта с Россией

Аналитик Меркурис: ЕС планировал конфликт с Россией для ускорения интеграции
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Европейский союз (ЕС) планировал и использует конфликт с Россией для ускорения процесса интеграции и продвижения интересов объединения. Об этом заявил аналитик из Британии Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Проблема ЕС лежит в самом его сердце. Лидеры Европы в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции, и они используют бессмысленный конфликт с Россией чтобы ускорить процесс евроинтеграции», — раскрыл Меркурис.

По его словам, в условиях конфликта ЕС начал самостоятельно собирать налоги, выпускать и продвигать еврооблигации, а также задумываться о собственной армии.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина и Европа не планируют заключать с Россией сделку.

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