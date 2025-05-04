На Западе заявили о незаинтересованности Украины и ЕС в сделке с Россией

Профессор Миршаймер: Украина и ЕС не собираются заключать с Россией сделку

Украина и Европа не планируют заключать с Россией сделку. С таким заявлением выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.

«Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах, и уж точно не заинтересованы в сделке с Россией», — подчеркнул он.

Аналитик также отметил, что, если соглашение между Москвой и Вашингтоном будет достигнуто, то еще необходимо заставить Украину и Евросоюз (ЕС) соблюдать условия.

По мнению профессора, существует три больших проблемы, у которых нет решения. Речь о территории, демилитаризации и гарантии безопасности, точки зрения по которым различается у сторон.

Ранее зарубежные СМИ написали, что сделка о природных ресурсах Украины, заключенная Вашингтоном и Киевом, возможно, не помешает России отстаивать свои интересы. Более того, соглашение может сыграть на руку Москве в мирном процессе после остановки конфликта.

В свою очередь, в Минфине Штатов высказались, что благодаря сделке по редкоземельным металлам президент США Дональд Трамп сможет вести переговоры с Россией на более прочной основе. Кроме того, партнерство Вашингтона и Киева ускорит развитие украинской экономики.