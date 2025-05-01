В Минфине США высказались о сделке по недрам с Украиной

Глава Минфина США Бессент: Сделка по недрам ускорит развитие экономики Украины

Министр финансов США Скотт Бессент высказался по поводу недавно заключенной между Вашингтоном и Киевом сделки по недрам. Его слова приводит Reuters со ссылкой на Fox Business Network.

Как отметил Бессент, благодаря сделке по редкоземельным металлам президент США Дональд Трамп сможет вести переговоры с Россией на более прочной основе. Кроме того, партнерство Вашингтона и Киева ускорит развитие украинской экономики.

Бессент также добавил, что «соглашение покажет российскому руководству, что между украинским и американским народами, а также их целями нет разницы».

Ранее Украина и США все же подписали соглашение по недрам, переговоры по поводу которого шли между странами на протяжении нескольких недель. Согласно документу, Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов на территории Украины, таких как графит, нефть, а также природный газ.