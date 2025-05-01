На Западе рассказали о влиянии ресурсной сделки США и Украины на интересы России

Sky News: сделка США и Киева по ресурсам не помешает РФ отстаивать свои интересы

Сделка о природных ресурсах Украины, заключенная Вашингтоном и Киевом, возможно, не помешает России отстаивать свои интересы. Об этом пишет Sky News.

«Дональд Трамп, может, и искусный переговорщик, но Москва мастерски защищает свои интересы, и эта сделка по ресурсам, скорее всего, этому не помешает», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что данное соглашение может сыграть на руку Москве в мирном процессе после остановки конфликта.

О подписании США и Украиной соглашения о ресурсах сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки будет создан инвестиционный фонд, при этом Вашингтон получил доступ к проектам по разработке недр Украины.