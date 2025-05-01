Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 1 мая 2025Мир

На Западе рассказали о влиянии ресурсной сделки США и Украины на интересы России

Sky News: сделка США и Киева по ресурсам не помешает РФ отстаивать свои интересы
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ben Curtis / AP

Сделка о природных ресурсах Украины, заключенная Вашингтоном и Киевом, возможно, не помешает России отстаивать свои интересы. Об этом пишет Sky News.

«Дональд Трамп, может, и искусный переговорщик, но Москва мастерски защищает свои интересы, и эта сделка по ресурсам, скорее всего, этому не помешает», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что данное соглашение может сыграть на руку Москве в мирном процессе после остановки конфликта.

О подписании США и Украиной соглашения о ресурсах сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки будет создан инвестиционный фонд, при этом Вашингтон получил доступ к проектам по разработке недр Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ввел санкции против Арестовича

    В мае на Землю упадет «Космос-482»

    Сафронов заявил о важной роли портрета Трампа в восстановлении связей между США и Россией

    Хоккеиста «Салавата» унесли со льда на носилках во время матча с «Локомотивом»

    Вучич подтвердил намерение поехать в Москву на 9 Мая

    Зеленский ввел санкции против 76 россиян

    При атаке дрона ВСУ в Званном пострадал мужчина

    В Верховной Раде поблагодарили моделей OnlyFans

    Петросян возмутился новостями о себе

    В налете на рынок в Херсонской области участвовали 30 украинских FPV-дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости