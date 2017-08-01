Посольство США в РФ опровергло данные о намеренном увеличении отказов в визах

Утверждения СМИ о том, что посольство США в России намеренно увеличило число отказов в выдаче виз, не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявила пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон, сообщает РИА Новости.

«Мы в курсе многочисленных сообщений СМИ, которые содержат попытки проанализировать воздействие сокращения штата посольства и консульств США в России. Еще слишком рано предполагать, как сокращение может повлиять на консульские процессы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», — сказала Олсон.

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Дипломат отметила, что корректировки в процедуру оформления въездных документов были внесены в соответствии с Меморандумом президента США от 6 марта 2017 года об усилении безопасности визовых процессов.

«Они касаются случаев, когда консульский офицер считает, что необходима определенная информация для подтверждения идентификации личности или для урегулирования вопросов, связанных с безопасностью», — подчеркнула Олсон.

Накануне газета The New York Times сообщила, что российским гражданам стали чаще отказывать в американских визах после ответа России на санкционный законопроект США. «Раньше такого никогда не было: ежедневно отказывают 50-60 просителям, в основном молодым женщинам», — рассказал изданию Шавкат Бутаев, сотрудник компании-посредника, помогающей гражданам РФ получить право на въезд в США.

28 июля Москва предложила до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в России. Таким образом российский МИД ответил на принятие сенатом Конгресса США законопроекта, ужесточающего санкции против России.

